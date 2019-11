PÖFFi film: Kaks eksinut toovad silma pisarad

Tellijale

Ainsaks seltsiliseks on Danielil linnukoer Bruno, kellega jalutades jõuab ta õhtuks raudtee kõrval seisvate garaažide juurde. Tema boksi uksel seisab väljatõstmisteade, mille ta kohe maha rebib. «Bruno» (ilma ü-ta) keskmes on ilmselgelt traagilise minevikuga kodutu mees koeraga, kuid et see on PÖFFi film, ei tasu karta «John Wicki» laadset verist märulit. Vaatajate ees on vaikses registris mõjuv karakterdraama.