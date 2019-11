Raamat tuleb esitlusele 19, 19, 19 ja 19

Lugeja saab koos tekstiga liikuda ajakirja Looming radadelt läbi 1990. aastate poliitilise elu ja humanitaarseltsi Wellesto ajalookultuuri ajakirja Tuna juurde. Tegelasteks on inimesed, kes on kas avalikkuses või ka varju jäädes mõjutanud meie kultuurielu kulgu. Ilmamaa kirjastatud raamatus on rohkesti pilte, mis on pärit autori erakogust.