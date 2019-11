Monica Ranna ähvardaja seadis Jaan Tootsi piirkonnajuhi kandidaadiks

Pikaaegne keskerakondlane selgitas, et erakond vajas Tartus tema meelest muutust. Selgitustest kriminaaluurimise kaasa toonud telefonivestluse kohta Monica Rannaga ta aga ta keeldus põhjendusega, et uurimine on pooleli ja tal on soovitatud kommentaare mitte jagada. Eile käis ta enese sõnul politseis tunnistust andmas.

Uurimine on olnud tähelepanuväärselt aeglane olukorras, kus abilinnapea Rand tegi politseisse avalduse juba järgmisel päeval pärast väidetavalt ähvardust sisaldanud kõne saamist, teada oli helistaja nimi ja telefoninumber. Prokuratuuri selgitusel ei olnud aga kiirustamiseks põhjust, olukorda hinnates leiti, et kiirete menetlustoimingute tegemine või jõuline sekkumine ei ole selles kriminaalasjas vajalik.

Abilinnapea Rand ütles eile, et ta pöördus politseisse, sest ähvardus ei käinud mitte tema enda, vaid lähedase pereliikme kohta. «Sõnumis sees olid sõnad surm ja kirst ja see, et pead taganema,» rääkis ta. «Kasvõi seepärast, et tegemist oli ähvardusega, ei saa seda jätta tähelepanuta. Iga inimene, kes järgmisena tahab öelda selliseid väljendeid, peaks hoolega mõtlema oma sõnade ja tegude peale. Rääkisin sel teemal ka veebikonstaabliga, tema sõnum oli, et kindlasti peaksin tegema politseile avalduse.»