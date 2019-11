Fotouudis: ülikooli peahoone kõrval paljastusid jahutustrassi rajamisel kaks skeletti

Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve nentis, et leid pole selles mõttes üllatav, et samas kohas laius sajandite eest Maarja kiriku kalmistu. Selle põhiline osa jäi küll ülikooli peahoone alla, kuid matused ulatusid ka Jakobi tänava ja praeguse Jakobi 2 õppehooneni. Malve ise kaevas samas piirkonnas aastatel 2010 ja 2011, toona puhastati maapõuest välja 750 luustikku, millest vanim dateeriti 13.-14. sajandisse.

Täna paljastusid kaks arvatavalt mehe skeletti, kuid mis ajast need võiksid pärineda, ei soovinud Malve spekuleerida, kuna hauapanuseid nende juures ei olnud. Maarja kalmistule maeti veel 18. sajandil, kuid Malve arvab, et pigem võivad matused olla siiski varasemad, pärinedes keskaja lõpust või varauusaja algusest (16. sajand). Küll märkis Malve, et luude välise vaatluse põhjal võib arvata, et vägivaldsesse surma mehed ei surnud.