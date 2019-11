Tartu kunstimaja väikeses saalis on 36 värvirõõmsat maali, mille autor on Kairo. Varem ei ole ainult tema töödest koosnevat väljapanekut kusagil olnud, kuigi ta looming on väga paljude silmade all peaaegu kümme aastat – eelkõige tänavakunstina Supilinna elektrikappidel, aga ka mujal lageda taeva all.