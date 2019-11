Tellijale

Tartu PÖFFi kavas on täna õhtul Sergei Loznitsa rohkest arhiivimaterjalist kokku pannud dokumentaalfilm «Riiklikud matused». See algab kaadritega kolm päeva enne seda, kui Moskvas Punase väljaku lähedal asuva ametiühingute maja ukse ette pargitud tuhmsinisest furgoonautost taritakse välja erkpunane sark Staliniga, et panna see sammassaali kõigile vaatamiseks välja.