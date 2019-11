Folkloorikontsert ERMis näitas suurel hulgal pärimusest innustuvaid noori

ERMi sillale seatud tooliread said publikut täis ning inimesi jätkus seisma toolide taha ja kõrvalegi.

Esimesena näitasid ennast soomlased, kes olid kohale sõitnud 700 kilomeetri kauguselt Joensuust. Need noored kuuluvad 200-liikmelisse rühma Motora ning tutvustasid Karjala traditsioonilist tantsukultuuri. Soomlaste 15-minutiline kava näitas, kui palju füüsilist jõudu ja vastupidavust nõuab see nii neidudelt kui noormeestelt. Suur osa Karjala tantsudest on kiired ja keerukate hüpiksammudega ning näiteks meeste soolod koosnevad enamasti kükktantsust ja jalgade loopimisest.

Teisena võis lõppkontserdil näha ühest Riia linnaosast pärit muusikuid, kes kannavad nime Teikas Muzikanti. Nad on koos mänginud juba 15 aastat, rühma põhikoosseisu moodustavad viis lapsepõlveaegset sõpra, kes kõik oskavad mängida paljusid instrumente ning laulda.

ERMis näitas end ka Tallinnast tulnud Leigarite noorterühm. Leigarid on Eesti vanim, suurim ja mainekaim folkloorikogukond, kes hiljuti tähistas 50 aasta möödumist oma loomisest.

Vilniusest oli kohal Dolija, samuti väga mitmekülgne noorteansambel, ning Tartut esindas korraldajarühm folklooriklubi Maatasa, kes on ainulaadne selle poolest, et kõik rühma liikmed on korraga nii tantsijad, lauljad kui ka väga head pillimehed.

Festivali programmijuht Helin Pihlap ütles, et kolmepäevane festival ligi 250 osavõtjaga õnnestus igati, nii reedesed kontserdid Tartu koolides kui ka laupäeva õhtul Luunjas olnud peakontsert jätkupeo ja tantsuklubiga.