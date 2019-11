Mida kõike Barbied vajavad - pidukleite vaheldumisi bikiinidega!

Esimesena läks lavale 8-aastane Emilia, esitledes oma Barbie-nukuga pika slepiga punast pidulikku kleit. Seejärel kolmene Ailin ning siis kuuene Damian. Varsti selgus, et nad kõik on ühe pere lapsed ning esitlemisjärge ootas ka laste ema Katsiaryna Popakul, kes demonstreeris lumivalget pruutkleiti.

Katsiaryna Popakul ütles, et tema on pärit Valgevenest ning kui ta oli väike tüdruk, siis Barbiest ei teadnud ta midagi, neid Valgevenes ei müüdud.

Naised ütlesid, et ühel neist kasvamas pojad, teisel poeg ja tütar, aga nende lapsed nukkudest eriti ei huvitu. Küll on see huvi emadel endal. Mõlemil on koguni nukurõivaste valmistamise ja müügiga tegelev äri, ühel Riana`s Doll Closet ning teisel Camilla´s Doll Boutique.