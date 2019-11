Noorte folkloorifestival pakub autentset pärimust, laule, tantse ja rahvamänge

Festivali peakontsert on 16. novembril kell 18 Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuses, festival ise leiab aset neljandat korda ning sel aastal on osalejaid rekordarv, kokku 250 inimest 10 linnast.

Helin Pihlap selgitas, et festivali põhirühmad vahendavad pärimust just sellisel kujul, nagu see võis kunagi külaühiskonnas olla.

«See on hästi ehe, kõik pillid ja rõivad annavad pildi sellest, kuidas see võis omal ajal külaühiskonnas välja näha ja toimida,» rääkis ta.

Küsimuse peale, kuidas nad autentsuse ikkagi tagavad, vastas Helin Pihlap, et see sünnib muuseumidega koostöös.

«Me oleme käinud Eesti kirjandusmuuseumi arhiividest neid lugusid otsimas ja salvestusi kuulamas,» selgitas ta. «Et tõesti kuulda, millise stiiliga vanasti pillimehed neid lugusid esitasid. Ka tantsukirjeldusi on detailselt üles kirjutatud, ja me oleme hästi erinevate juhendajate ja õpetajatega neid tantse kirjelduste järgi ära õppinud.»

Siiski lisas Helin Pihlap, et ega päris lõpuni saa tõesti kindel olla, kuna paratamatult tuleb ju juurde noorte enda puudutus, mis teeb vana tantsu või pilliloo ja -laulu hästi värskeks.

«Niisiis ei ole ka kunagi seda hirmu, et äkki on neil paladel mingi iganenud või lausa muuseumi lõhn küljes. Võin kinnitada, et kõik, mis me teeme, näib hoopis värske ja energiline,» rääkis ta.

Eestis kaks erilist folkloorirühma

Helin Pihlap lisas, et tegelikult on Eestis autentse pärimusega tegelevaid folkloorirühmi vähe. Üks neist on nende folklooriklubi Maatasa, mis tegutseb Tartus alles kuuendat aastat, ning teine Tallinnas tegutsev rahvakunstirühm Leigarid, kes tähistas hiljuti 50. aastat. Rohkem polegi.

«Lätis ja Leedus on selliseid rühmi sadu, meil ainult kaks. Niisiis tahame seda valdkonda laiemalt tutvustada ja seepärast kutsumegi festivalile külalisi teistest maadest. Et kokku viia noored, ja et seda valdkonda laiendada, ja üksteise pealt õppida,» selgitas ta.

Luunjas täna kell 18 algav peakontsert läheb pärast üle tantsuklubiks ja peoks, kus osalevad teistegi valdkondade tegijaid. Kohal on mitmed rahvatantsurühmad, kes esitavad autoriloomingut, samuti lasteansamblid ja rahvamuusikakoolide õpilased, et näidata, mismoodi on pärimus neid inspireerinud.

Küsimuse peale, kas jätkub ikka noori, kes innustuvad just autentsest pärimusest, sest teisi ahvatlusi on moodsal ajal palju, vastas Helin Pihlap, et kui püüda, siis tegelikult ei ole see raske. Ja kui noored juba ühte proovi või trenni tulevad, siis veenduvad nad, et igav seal ei hakka.

Külakostiks kaks mängu

Festivali tavaks on, et iga rühm toob oma maalt kaasa kaks rahvamängu, mida koos mängida. Neis mängudes on palju mõistatuslikke sõnumeid.

Helin Pihlap rääkis, et iga rahvamängu sisu praegusesse aega otse ei pruugi kanduda ja mõnest asjast ei saagi enam aru, aga ometi on need mangud põnevad ja tekitavad hasarti.