Aasta naised: Emöke Sogenbits, Anu Raud ja Mari-Liis Lind

Aasta nooreks naisettevõtjaks nimetati naiste ettevõtlusesse ja IT-sse motiveerimise programmide Tech Sisters ja Digigirls algataja Mari-Liis Lind, kes lisaks eelpool nimetatule veab laste loovuskiirendit Vivita.

Vabadus ja vastutus

«Organisatsiooni juhtimist võib võrrelda perekonnaeluga – sa pead armastama seda, mida sa teed, kellega sa seda tööd teed ja arvestama ka teiste huvidega. Kuid see ei tähenda, et alati on kerge, ajad on alati rõõmsad ja kõigile võib kõike lubada,» sõnas aasta naine 2019 Emöke Sogenbits ja lisas: «Vabadus ja vastutus peavad olema tasakaalus. Naised üldiselt ei karda luua perekonda ja vastutada selle tasakaalu eest – miks peaks nad siis kartma juhtida suuremaid või väiksemaid organisatsioone?»

Minu lapsed on tudengid

Aastate naine Anu Raud on eelkõige tänulik – tänulik Jumalale, oma emale ja isale antud võimaluse eest siin imelises ilmas elada. «Tänan teid, kellele minu mõttelaad ja elusuund korda läheb. Minu enda imetlus ja tänu kuulub naistele, kes on üles kasvatanud lapsi. Erilise mõttejõuga elan kaasa neile, kelle peres on haigeid lapsi. Jõudu ja paranemist!.»

Anu Raud jätkas: «Saatus on minu osaks andnud tegeleda tudengitega - rõõmsate, kirgaste ja juba suureks kasvatatud lastega. Olen rõõmus võimaluse eest elada maal ja elada talus, sest minu silmis on talu eestlase vääriselupaik. Kuna see mulle endale nii palju pakub, püüan maal olemise võimalust pakkuda ka oma õpilastele ja üleüldse loomerahvale. Esivanemate pärand, maad ja metsad, loodus ja loomad - selle kõige keskel luua ja vaipu kududa on imeline.»

Südamega tehtud töö IT-vallas

Aasta noore naisettevõtja tiitli pälvinud Mari-Liis Lind asutas poolteist aastat tagasi koos jaapanlasest investoriga laste loovuskiirendi Vivita. «On suur au ja rõõm olla nomineeritud aasta noore naisettevõtja tiitlile. See on oluline ja armas kinnitus sellele, et südamega tehtud töö infotehnoloogiavaldkonna populariseerimisel naiste ja noorte seas on väärtus, mida märgatakse ja tunnustatakse,» sõnas ta.

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (BPW Estonia) kutsus üles kõiki organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama aasta naise kandidaate.

Ettepanekute põhjal valis võrgustiku juhatus välja kolm nominenti: Margo Orupõld (MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus juht, MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskus juht, ETNA mikrokrediidi laenugruppide eestvedaja ja OÜ Mopaalia juhatuse esimees) ja Triin Noorkõiv (MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegevjuht, Noored Kooli eestvedaja, Tagasi kooli projekti osaline ja SA Kiusamisvaba Kool nõukogu liige) ja Emöke Sogenbits.

Aasta noore naisettevõtja tiitlile kandideerisid Pille Lengi (looduskosmeetika ja nahahooldussarja Tilk! looja ja arendaja), Kadri Klampe (New Yorgi moeloojate ühenduse preemiaga pärjatud moebrändi Yufash looja), Lilli Jahilo (omanimelise moebrändi looja ja 2016. aasta Tallinn Fashion Weeki Kuldnõela moeauhinna omanik) ja Mari-Liis Lind.

Eesmärk märgata naisi