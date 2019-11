Põltsamaa vald pakub tööd jõuluvanale

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Kersti Viggor selgitas, et esimest korda proovib vald käima lükata Roosisaarel väikese jõulutoa, kus detsembris igal pühapäeval oleks kohal ka jõuluvana. «Seal on väike majake ning oleme Roosisaare varustanud ilusa valgusega. Seega mõte oli, et see võiks olla koht, kus lapsed saaksid käia jõulueelsel ajal jõuluvanaga kohtumas,» sõnas ta.

Viggor selgitas, et idee tuli ühelt Põltsamaa elanikult, kel on omal lapsed ning kes arvas, et oleks vahva mõte, kui Põltsamaal oleks jõulukuul võimalik jõuluvanaga kohtuda.

Vald jõuluvanakandidaadilt varasemat töökogemust ei nõua. «Põhiline, et jõulumehel oleks endal siiras soov sellist tööd teha,» lisas Viggor. Ka töörõivad saab vald vajaduse korral jõulumehele ise pakkuda.