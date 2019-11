Tartu abilinnapead ähvardas üle 80-aastane naine

Monica Rand kirjutas politseile avalduse 8. novembril ning see andis aluse algatada uurimine tapmise või tervisekahjustusega ähvardamist käsitleva paragrahvi kohaselt. Abilinnapea väitel sai ta räiges stiilis ähvardava telefonikõne 7. novembril ühelt erakonnakaaslaselt, kelle eesmärk oli teda kallutada ametist tagasi astuma. Sellele oli Keskerakonna Tartu piirkonnas eelnenud pikk ja pingeline kriisiperiood, sest organisatsiooni uus juhtkond eesotsas Jaan Tootsiga oli püüdnud Randa veenda abilinnapea ametist loobuma, kuid too polnud sellega nõustunud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamm ütles, et politsei ja prokuratuur hindasid juba 7. novembril, vahetult pärast Rannalt avalduse saamist ning uuesti pärast kannatanu ülekuulamist järgmisel päeval ähvarduse sisu ja tõsiseltvõetavust. «Arvestasime nii kannatanu kirjeldust telefonikõnest, mille käigus ähvardus tehti, ähvardusele eelnenud vestlust, ähvardaja isikut ja seda, et ähvardus tehti emotsionaalses seisundis kirgi tekitanud vaidluse käigus. Jõudsime järeldusele, et kellegi viivitamatult kinni pidamine või muu jõuline sekkumine ei ole vajalik. Ohu tõsiseltvõetavuse hindamisel oli oluline ka see, et ähvarduse tegi abilinnapeaga samasse erakonda kuuluv üle 80 aasta vanune naisterahvas,» rääkis ta.