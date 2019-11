Pimedate Ööde filmifestival ajab läbi ilma kobarkinodeta

Tellijale

«Meemaas» on jäädvustatud Makedoonia mägedes naismesiniku elu ja tema säästev suhtumine loodusesse ning selle sattumine vastuollu hoolimatusega. Tartu PÖFFi juhi Tony Käsperi sõnul on see 85-minutiline Põhja-Makedoonia dokumentaalfilm avaseansile välja valitud seepärast, et on praegustest värsketest filmidest üks hinnatuimaid ja tunnustatuimaid.