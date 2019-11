Tellijale

Aasta naise tiitliga tunnustatakse Eesti Vabariigi kodanikku, kes oluliselt mõjutab ühiskonnaelu ja on kas silmapaistev ärinaine, teadlane või kultuuritegelane. Tiitli saaja valimisel on tähtis, et naine oleks viimasel aastal paistnud silma oma töö, ühiskondliku tegevuse või muude eriliste saavutustega. Tiitel peaks seadma teda eeskujuks teistele Eesti naistele.