Tammeka hoiab põhituumiku Tartus

Tellijale

Viies koht on seda hinnatavam, et hooaja esimene kolmandik läks Tammekal täielikult aia taha ning pärast 14. vooru oldi tabelis lausa punase laterna rollis. Klubi tegevjuht, endine tippmängija Kristjan Tiirik nentis, et ühelt poolt olid selle taga meeskonnas toimunud muutused, need jätsid kokkumängule ja rütmile teatud jälje. Kuid teisalt ei saa mööda vaadata ka faktist, et mulluste heitlike talveilmade tõttu ei olnud hooajaeelsed treeningud alati nii kvaliteetsed, kui treenerid soovinuks näha. «Kui lumi sulas, mätas läks roheliseks ja meeskond sai hakata täistuuridel tööd tegema, leidsime ka oma rütmi,» lisas Tiirik.