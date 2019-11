Peatreener Vene: hooaja algus pole olnud päris selline, nagu tahaks

Esindusmeeskonna edu ei sõltu ainult rahakotist või nimest, vaid sellest, kas meil on noormängijaid või mitte, rääkis Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juht Gert Prants.

Peatreener Vene ütles, et pärast Mažeika äraminekut on puudu mängujuht, kelle abil mängijate positsioonid õigeks nihkuksid. «Nii saaksid viskajad visata ja tsentrid korvi all toimetada. Eelarve seab selles omad piirid ja selleks, et saaks kedagi uut tuua, peab asju ümber vangerdama,» sõnas ta.

Üleeile lahkus meeskonnast 20-aastane Leedu ääremängija. «Loodetavasti saame vabanenud eelarvet kasutada mängujuhi positsiooni paremaks täitmiseks, mis muudaks kogu joonise loogilisemaks,» ütles peatreener. «Olen kindel, et meie mängijates on piisavalt sisu, et näidata heal tasemel korvpalli. Nüüd on vaja see eeltöö platsil realiseerida.»

Kaks leeri

Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe ütles, et kõrge tasemega sooritusteks tuleb varuda kannatust. Ta tõdes, et meeskond on noor, kuid mõnele leegionärile on siiski ruumi. «Rohkem meie eelarve hetkel ei võimalda,» kinnitas Vallimäe. Ta selgitas, et akadeemilises spordiklubis on ka teisi alasid, mille arendamist ei tohi korvpall ohtu seada. «See on tervikut silmas pidades igati mõistlik ja loogiline suhtumine,» märkis kantsler.

Rocki korvpalliklubi eesmärk on praegu tuua kokku kogukond, tuua saali rohkem pealtvaatajaid ning suurendada eelarvet, esindajad on mitmel korral Tartu ülikooliga kohtunud. «Eesmärk on arendada ühiselt Tartu korvpalli, kus korvpalliklubile tekib laiapõhjaline nõukogu koos vastutava juhatusega,» selgitas Tein.

Vallimäe on kursis Rocki korvpalliklubi eestvedajate mõtetega, aga ei mõista neid täielikult. «Jääb küsimus, et kui võtame meeskonna ülikooli alt ära, aga meie poolt tuleks endiselt taristu, meeskond ja treenerid, siis mida nemad juurde annavad,» arutles ta. «Neil on väga hea idee, aga meil on reaalselt toimiv lahendus.»

Kantsler ei ole kindel, kuidas kogukonda kaasav klubi suudab kõrgel tasemel korvpalli mängimiseks raha pakkuda. Ühtlasi jääb talle segaseks, milline on selles mudelis rahaliselt jätkusuutlik lahendus ning milline ülikooli või spordiklubi tegelik roll.

Teini arvates ei näe ülikool kogukonna suuremat väärtust. «Mida on ülikoolil kaotada, kui nende panus jääb samaks, aga juurde tuleb usk, suurem eelarve ja visioon? Praegu nad ehitavad linna linna sees,» ütles ta.

Rocki korvpalliklubi on suuna seadnud 2020. aasta kevadeks. «Siis ongi esimene tõehetk ning näeme, kui palju oleme suutnud teha koostööleppeid, kui suur on eelarve ning kes oleksid huvitatud korvpalli vaatamisest,» sõnas Tein. Kui 2020. aastaks pole loodetud tulemused saavutatud, jätkab Rocki korvpalliklubi kasvamist. Praegu on liikmeid 550, kevadeks soovitakse saada tuhat liiget.