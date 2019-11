Vahur Kollom: lasteaia kohatasu ja silmakirjalikkus

Meenutagem, et täpselt sama lubasid valimistel Vabaerakond, sotsiaaldemokraadid, EKRE ja Keskerakond. Ainult erakond Isamaa oli/on tasuta lasteaiakoha vastu. Põhimõtteliselt saaks asja riigikogu tasandil kenasti ära lahendada, sest vajaliku muudatuse tegemiseks on hääled enamgi kui koos. Kuid kahjuks pole märganud ühtegi erakonda seal enda antud lubaduse eest seismas. Kas tõesti jälle bluffisid?

Järgmisel aastal ootab lapsevanemaid Tartus taas ees lasteaia kohatasu tõus. Ei ole vist enam uudis, et Tartus on üks kõrgemaid lasteaia kohatasusid Eestis. Seaduse järgi on võimalik lapsevanematelt küsida lasteaia kohatasu kuni 20 protsenti eelneval kalendriaastal kehtinud vabariigi valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Tartu linnavõim küsib 15 protsenti eelmise aasta alampalgast, mis tähendab, et aastal 2019 on summaks 75 eurot.