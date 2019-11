Silver Kuusik: me pole terroristid, soovime noori kaitsta

Novembri algul toimus Tartus LGBT riikliku rahastamise ja noortele suunatud masspropaganda vastane meeleavaldus. Mulle jääb mitmete poliitikute kajastuses ja tagasisides mõistmatuks kogu fookuse ära juhtimine meie eesmärgilt, millega soovime noori inimesi kaitsta.

Vägisi üritatakse jätta muljet, nagu tegu olnuks mingit laadi terroristide kogunemisega. Ainsaks illustratiivseks näiteks kasutatakse kellegi pereisa emotsiooni sotsiaalmeedias, siinkohal tuletan meelde, et kui PPA oleks sellist ähvardust tõsiselt võtnud, siis oleks ilmselt ka see kogunemine ära jäetud. Seadusi rikkus hoopis teine pool, ja neid rikkumisi sooritati korraga kohe päris mitu (Vt ka Jüri Möldri kommentaari).

Alustame vastumeeleavaldusest, see oli registreerimata, registreerimine on aga seadusega nõutud. Piirati inimeste liikumisvabadust, mis samuti on seadusega keelatud.

Vastumeeleavaldajad ronisid nii suudlevate tudengite kuju otsa kui kultuuripealinna sildi otsa – seesugused teod on käsitletavad avaliku korra rikkumisena.

Kanti nägu varjavaid katteid, mis seadusega keelatud.

Vastumeeleavaldust (kaas)organiseeris riigikogu liige, kes peaks seadust ja õigusriiki kaitsma.

Kui väidetavalt EKRE ohustas LGBT üritusel osaleda tahtnud lapsi, siis kuidas julgesid paljud vikerkaarevärvides lapsed tulla EKRE meeleavaldusele EKREt maha karjuma.

Linna raha eest tehtud üritused on avalikud, miks ja millistel alustel viidi see n-ö põranda alla (loe: salaja Aparaaditehasesse).

Riigikogu liige, kes vastutegevust korraldas, räägib vihakõne kriminaliseerimise vajadusest – samal ajal võib ta ise vihakõnesid pidada.

Kokku kaheksa näidet.

Me ei pea mõistlikuks maksumaksja raha kasutada homopropaganda teostamiseks. Riigil on olemas väljaõppe saanud psühholoogid, kes tegelevad kõikvõimalike probleemidega, sh seksuaalne sättumus.

Meiepoolne korraldustoimkond allus täielikult korrakaitsjate nõuetele ning usun, et mingeid etteheiteid PPA töötajatel meile pole.

Asja põnevamaks tegemiseks viidi ka veel samal päeval Lille majast minema kõik tolle päeva üritused. Oli ju avalik saladus, et planeeritud LGBT teemaõhtu toimub samal päeval Aparaaditehases. Mitte ükski «terrorist» sinna ei liikunud. Kõik väited meiepoolsest vihast või viha õhutamisest on selgelt väärad ja utreeritud.

Mitte ükski kõneleja ei kasutanud mitte ühtegi ebatsensuurset sõna või väljendit. See oli mõtlevate inimeste üritus.

7. novembri aktsioon, millega kutsuti kõiki Tartu volikogu liikmeid vikerkaarelipu all pilti tegema, on küll esmakordne ja minu arvates päris kohmakas. Saaksin aru, kui sellesarnane üritus tehtaks Tartu linna või veel parem Eesti Vabariigi lipuga. Need oleksid nüüd tõepoolest lipud, mis seoks kõiki linna elanikke. Seepärast tunnustame neid volikogu liikmeid, kes sellest pildistamisest osa ei võta.

Märkimist väärib ka asjaolu, et üks pildistamisaktsiooni eestvedajaid on volikogu reformierakondlasest liige Andrus Punt, kes mõni aeg tagasi soovitas kõikidel EKRE liikmetel ennast põlema panna.

Õnneks julgevad EKRE liikmed ka peale sellist väljendust edasi tööl käia ja tänavatel liikuda.

Kui 13–18-aastane laps ikkagi tunneb, et tal on tekkinud hingelised tunded teise samasoolise vastu, siis ta saab alati sellest rääkida koolis õpetajaga, psühholoogiga, vanematega. Me ei pea mõistlikuks maksumaksja raha kasutada homopropaganda tegemiseks. Riigil on olemas väljaõppe saanud psühholoogid, kes tegelevad kõikvõimalike probleemidega, sh seksuaalne sättumus. Koolides on pedagoogid ja õppekava, mis peaks tagama lastele piisava hariduse.