Näokatted pole Eestis keelatud ehk Silver Kuusiku valearusaamad meeleavalduste korraldamise kohta

Korrakaitseseadusest ei tulene avaliku koosoleku registreerimise kohustust. Seadus sõnastab vaid nõude, et avalikust koosolekust tuleb politseile ette teatada, aga sedagi ainult juhul, kui koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või kui koosolek toimub väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selleks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise tava­pärast kasutamist.