Coop avas Mõisavahes kaupluse, neli on veel tulemas

Et kõrval asub suur elurajoon, on eriline rõhuasetus värske ja laia toiduvaliku – nii toiduvalmistamiseks vajalikud toormaterjalid kui valmistoidud – tagamisel iga päev.

Coop Tartu juhatuse liige Madis Suiste avaldas lootust, et Kvartali kokkade lai tootevalik, nii sooja kui külma köögi tooted, leiab uues kaupluses sama hea vastuvõtu kui Kvartali toidupoes. «Eesti kõige laiemate kasutuvõimalustega nutikassad lubavad ka tipptundidel oste sooritada mõistliku ajakuluga. Asukoht Tartu tervisekeskuse majas pakub tartlastele lisamugavusi mitmete vajalike asjatoimetuste kokku koondamisel. Säästukaardi omanikel on jälle uus ja mugav ostukoht juures.»

Lisaks eelnimetatule on erinevas järgus ettevalmistused käimas veel nelja Coopi kaupluse rajamiseks. Nüüdseks on alla kirjutatud kaupluste arendamise kokkulepped Raadimõisa elurajoonis Kaupmehe tänaval ning Kvissentali külje all Jõgeva maantee ääres. Raadimõisa Konsum on kavas avada hiljemalt järgmise aasta kevadel ning Kvissentali Konsum tuleva aasta lõpuks. Edendamaks elu Tartumaal, kerkivad 2020. aasta jooksul Alatskivi ja Melliste A&O kaupluste asemele senisest palju laiema kaubavalikuga Coopi Konsumid.