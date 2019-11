Tõrvandi ja Ülenurme soojahind kukkus

Ülenurme ja Tõrvandi kodusid kütva soojatootja SW Energia tegevjuht Mait Pärg rääkis, et Tõrvandi ja Ülenurme võrkudes oli vana süsteemi järgi ehk gaasiga küttes viimane arve 66 eurot, kuid pärast hakkpuidule üleminekut 56 eurot ühe MWh kohta. Mõlemas katlamajas on kaks uut hakkpuidukatelt, kuid igaks juhuks jäid alles ka gaasikatlad. Pärg ütles, et neid võib vaja minna siis, kui külma on alla 30 miinuskraadi.