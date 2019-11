Politsei ei ole Monica Ranna ähvardajat veel üle kuulanud

Tellijale

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm kinnitas pressiesindaja vahendatud vastuses, et kannatanuna ülekuulamisel kirjeldas Monica Rand temale telefoni teel tehtud ähvardust ja nimetas ka inimese, kes teda ähvardas. Seega on see inimene ja tema telefoninumber prokuratuurile teada.