Meeste Koja liikmed Taivo Leesment ja Jaanus Libek imetlevad kuuri üles seatud kanuud, mille on ehitanud Raivo Luik. See on painutatud lippidest, mis on ükshaaval kokku liimitud ja klaasriidega kaetud, mõla kerge kui õhk, voolitud punasest seedrist. Vasakul tööšabloonid.

FOTO: Kristjan Teedema