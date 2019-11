Ukraina päritolu Eesti kunstniku pildid vestavad värvikaid lugusid

Tellijale

Netšvolodovil on isikupärane stiil, mida ei aja mitte kellegi omaga segamini, ja see on hea kunsti esimesi tunnuseid. Tema pildid jutustavad lugusid heatahtlikus ja teinekord ka iroonilises võtmes. Seetõttu ei ole ükski pilt ilma figuurita ja need on pigem sümbolid kui konkreetsed inimesed. Puuduvad sellised karakterid, mida me nii hästi näeme sama kunstniku medalites, millel on ajaloolised tegelased.