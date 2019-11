Einike Pilli: tagurpidi regionaalstrateegia

30 aastat tagasi taasavati 1922. aastal rajatud ja nõukogude võimu poolt 1940. aastal suletud Eesti vanim kirik­lik õppeasutus, kõrgem usuteaduslik seminar. See on Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kool. Liit koondab 86 kogudust enam kui 6500 liikmega üle Eesti. Eesti talupoegade seas alanud usuline liikumine peab oma algusajaks 1884. aastat.

Ilus suur koolimaja valmis 2004. aastal Räpina maantee äärde ning oli mõeldud täiskoormusega päevaõppes õppijatele. Mõni aasta hiljem selgus, et osaajaline õpe on sobivam, sest teoloogiat õpitakse tihti teise erialana. Sessioonidele tuldi kolmeks või neljaks päevaks kuus, ülejäänu oli iseseisev õpe. Järsku ilmnes, et Hiiumaalt Tartusse tulekuks kulub julge pool päeva ja sedagi siis, kui tulijal on auto. Ja siis teine pool tagasiminekuks. Bussiga tuli arvestada veelgi suurema ajakuluga.