Avariiremont on tulemas, aga linlikku tänavat annab sealsetel inimestel oodata veel paar aastat.

Uulits on kehvas seisus peamiselt seetõttu, et selle lõpus käib vilgas ehitus, kerkimas on kümme kortermaja. Praegu sõidavad ehitusplatside vahet rasked veoautod, mis manööverdavad ruumi ka tänava servas olevalt haljasalalt.