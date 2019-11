Politseil tuli purjus ja agressiivse mehe kinnipidamisel kasutada gaasi

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk selgitas, et kui inimene on süüdi mõistetud, siis tihtilugu määratakse talle ka alkoholi tarbimise keeld. «Alkohol kui sõltuvusaine on tihti see tegur, mis inimese vägivaldusele ja kuritegevusele kaasa aitab. Alkoholi keelatakse, et vähendada riski uute süütegude toimepanekuks. Kui isik seda nõuet ei täida, siis võidakse karistus täitmisele pöörata,» sõnas ta.