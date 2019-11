Tartu loodusmaja õppeprogrammid on sel sügisel üle 1200 lapse metsa ja parki viinud

Tartu loodusmajas toimuvad koolide õppekava täiendavad aktiivõppeprogrammid on ka sel sügisel hoogsalt käima läinud ja talve algus tõotab tulla sama tegus. Sügise algus ja kevade lõpp on alati olnud metsa- ja mullaelustiku uurimiseks sobivaimad ajad, mil looduses toimuvad veel aktiivsed muutused ja tegutsemine ning koolidel on tundide kõrvalt aega programmides osaleda, nentis Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht Helle Kont.