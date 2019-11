Kõik Tartu põhikoolilõpetajad läbivad elupäästva esmaabikoolituse

Õpe on suunatud 8.–9. klassidele ning vastavalt kooli soovile viiakse koolitus läbi kas 8. klassi lõpus või 9. klassi alguses.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linna jaoks oluline tartlaste elupäästevõimekuse suurendamine. «Jätkame süsteemset tegutsemist selle nimel, et noored saaksid juba põhikoolist abi andmiseks vajalikud oskused ja teadmised. Tartu Kiirabiga sõlmitav leping võimaldab lisaks kooliõdede pidevale tublile panusele pakkuda õpilastele põhjalikku koolituspäeva, kus igapäevast elustamispraktikat omavad koolitajad oma teadmisi jagavad. Tartus on koolinoorte esmaabi andmise oskus ja sekkumise julgus juba ka elusid päästa aidanud,» ütles Lees.