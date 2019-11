Toots avaldas imestust, miks uurimisorganid ei ole veel toimunu kohta avalikkusele mingeid selgitusi jaganud. «Olen väga imestunud, et see asi on nii palju veninud. Teatavasti oli Tallinnas möödunud aastal ühe kõrge ametnikuga intsident, kus samuti ähvardati - seal leiti kaamerate abil inimene üles ning juba õhtul oli tema kodus läbiotsimine, politsei tegutses väga operatiivselt. Nüüd on meil pea nädalapäevad möödas, Monica Rand on öelnud, et ta teab, kes see on... Aadu Must on öelnud lausa, et tegu on Jaan Tootsi väga suure toetajaga. Järelikult on inimese nimi teada ja ma imestan, et seda ei ole seni välja käidud. Kui ta on tõesti Keskerakonna liige, siis tal ei ole kohta meie erakonnas,» rääkis Toots.