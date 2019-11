Video: Vanemuises valmib mitme ajastu muusikaga draamalavastus

Vanemuise suures majas esietendub 16. novembril draamalavastus «W», mis annab fantaasiaküllase ülevaate eestimaise teatri arengust ja on inspireeritud Vanemuise ajaloost. Lavastuse heliteosed, mille on kirjutanud põhiliselt Tauno Aints ja Ardo Ran Varres (proloogi ja epiloogi muusika autor on Leslie Da Bass), järgivad lavastuses vahelduvaid ajastuid.