KIRI: kuhu on kadunud oravad?

Oravapere kaotust juhtusin nägema. Leidsin tillukese oravapoja, kes varese nokast kukkunud. Orav oli püüdnud poega kaitsta. Varesed ründasid mitmekesi. Panin oravapoja heki sisse, aga varesed nagunii said ta saagiks.

Kasse ei ole ma küll kunagi seal näinud. Ka nugist ei tea olevat. Varesed teevad palju pahandust ka hauaplatsidel. Lõikelilli ei saagi viia, nad kisuvad lilled vaasist välja, loobivad laiali, ajavad vaasidki ümber. Arvatakse, et nad ei viitsi Emajõe äärde jooma minna, vaasis ka ju vesi. Olen neid nüüd üle kavaldanud. Kaevan vaasi liiva sisse, nad arvavad, et lilled on istutatud, enam üles ei kisu.