KIRI: kes päästis sauna katuse?

Rääkisin siis, et teil on ju redel ja autol vints, et lähen kinnitan rihma ise. Minu initsiatiiv ei meeldinud päästeameti meestele: nemad ei saa lubada minul ronida redelile ja riskida, on oht minu elule ja tervisele. Sellega oligi päästeameti ohtliku puu eemaldamise operatsioon läbi ja sauna katus määratud puu ohvriks. Lahkuti värviliste tuledeta.