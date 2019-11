Tellijale

Lavastaja toonitas, et «W» ei räägi Vanemuise teatri ajaloost, vaid on sellest otseselt inspireeritud, ja seepärast on vaatajate ees hoopiski lood teatrist W.

«Nõnda jäävad ära süüdistused, et niimoodi see ju päriselt ei olnud,» ütles Mäeots. «Me ei ole takerdunud ajaloolistesse pisiasjadesse, nimedesse ja kuupäevadesse. Paljud sündmused, inimesed ja asjad on ajas nihutatud ning mõnda asja muudetud, et tuua välja ajastute olemus ja teatri tähendus nii tegijatele kui ka publikule.»