Tiigi seltsimaja direktori Maris Peebo sõnul on väikeste sugulaste ja tuttavate pealt näha, et lastele meeldib üle kõige vaadata loomi. «Kanad on vintsked tegelased ja nii tekkiski mõte luua kanala,» rääkis ta. Peebo ütles, et kanadel on Raekoja platsil väga head elamistingimused ning kõik on maaülikooli töötajatega läbi räägitud. «Paviljoni õhutemperatuur on soojemgi, kui maaülikool ette andis, samuti on neil päeva- ja öörežiim. Hoolitseme kanade eest hästi,» kinnitas ta.