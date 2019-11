Peaaegu iga päev saavad Lõuna prefektuuri korrakaitsjad keskmiselt kaks teadet kadunud lapse kohta, tänavu on Lõuna prefektuur saanud 732 sellist teadet. Novembris on Lõuna-Eestist tulnud juba 26 teadet kodust omavoliliselt lahkunud alaealise kohta, nad kõik on leitud.