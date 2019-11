Sel sügisel tõestasid Eestis 18 inimest seda, et on väärt rahvusvahelist perelepitaja litsentsi, kuna on läbinud Saksamaa lepitusspetsialisti Aloys Leyendeckeri koolituse. Rahvusvahelise litsentsiga lepitajad on Eestile vajalikud seepärast, et perelepitus võib tähendada juba ka piiriülest tööd ning see eeldab, et Euroopas tunnustatud põhimõtted oleksid jõudnud Eestisse.