Linnaplaneerimise professor: parkimismaja soodustab Tartus autostumist

Aga Emajõe äärde kesklinna ehitatakse meil ju parkimismaja.

See pole üldse mõistlik, sellele olen ma täiesti vastu, et Raekoja platsi kõrvale ehitada mitmekorruseline parkimismaja. Ainus, mis mulle selle juures meeldib, on see, et sinna alla tuleb väike turg, aga minu arvates võiks sinna tulla hoopis muud tüüpi hoone. Uus parkimismaja kindlasti ei vähenda autostumist, pikas plaanis pigem soodustab.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf on väitnud, et autostumine on inimeste loomulik tung. Mis on teie sõnum nendele inimestele, kes sama arvavad?

Tegemist on lühiajalise eufooriaga. Tallinn on Tartust valglinnastumise mõttes kõvasti ees, väga paljud inimesed on põllu peale kolinud. Viimasel paaril aastal olen siiski täheldanud, et inimesed on hakanud väsima sellest, et peavad niitma hektarisuurust aeda või et kõikjale minekuks on vaja autot. Arvan, et esimene põllu peale kolimise laine oli reaktsioon kunagisele kommunistlikule perioodile, sest toona polnud oma maja ja suur aed paljudele võimalik. Tundub, et hakkab tekkima küpsem arusaam sellest, kuidas on linnas mugav elada.

Aga seda, et sageli valitakse autoga liikumine, ei saa panna üleni inimeste süüks. Inimesed valivad selle liikumisviisi, mis on neile kõige parem, mugavam ja lihtsam. See on linnaplaneerimise ja linna valitsemise küsimus, et alternatiivsed teed ja transport oleksid sama head. Ei saa süüdistada inimest sellest, kui ta tuleb Tartu äärelinnast ega taha oodata 45 minutit bussi. Siis ongi väga loomulik, et valitakse auto.

Tõite ettekandes välja, et Tartus käiakse maailma vaates palju jalgsi.

Tartus on kadestamisväärselt kõrge jalgsikäimise kultuur, 40 protsenti inimestest kõnnivad tööle. See on kõvasti üle maailma keskmise ning väga eriline ja hea omadus.

Mis selle taga on?

Peale Annelinna ongi kõik jalgsikäigu kaugusel, hoonestustihedus on piisavalt suur ja linn piisavalt väike.

Ameerika Ühendriikides on viimastel aastatel olnud oluline lähenemine linnade planeerimisel creative placemaking ehk usutakse sellesse, et linnaruum peab olema põnev ning kunst avalikus ruumis soodustab jalgsi liikumist. Mida te sellest arvate?

Tartus on sellega väga hästi, väga palju on tulnud uusi seinamaalinguid ja see lisab omalaadse märgi linnale. Kindlasti suurendab see ka kohalike identiteeditunnet. Avalik kunst on kindlasti üks faktoreid, mis paneb inimesi valima kõndimise, ent kõige-kõige-kõige olulisem on, et kõndides oleks ka kuhugi minna. Ja teisel kohal see, et teekond oleks turvaline. Turvatunde tekitab näiteks see, kas autod sõidavad jalakäijatest piisavalt kaugel ja et pole ohtu liiklusõnnetusteks. Selle järel on oluline, et teekond oleks mugav, et kõnniteed poleks näiteks libedad. Lõpuks on tähtis seegi, kas tee on ka huvitav.

Oma ettekandes tõstsite esile, et liiklejatele on aeg väga erinevalt tajutav.

Jah, linnaplaneerimise teadlased rõhutavad, et linnas peaksid poed, koolid, lasteaiad ja muud igapäevased vajalikud teenused olema 15 minuti jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel. Ja 45 minutiga peaks ühissõidukiga jõudma linna igasse otsa.

Tartu on nii väike linn, et siin peaks need ajad olema lühemadki. Mis puudutab ühistransporti, siis kui mõõta objektiivselt aega ja küsida, kui kaua võttis inimeste arvates aega peatusesse kõndimine, bussi ootamine või bussiga sõitmine, siis sõiduaega hinnatakse enam-vähem õigeks, aga palju pikemalt tajuvad inimesed seda aega, kui nad peavad peatusesse kõndima või bussi ootama. Inimesed on kõige meelsamini nõus kõndima bussipeatustesse vahemaid, mis ei ületa 400 meetrit, ja sellesse tulekski panustada. Nende asjadega arvestamine vähendaks sõltuvust autodest.