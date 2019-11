Fotod: politsei tähistas aastapäeva talisupeldes

Talisuplejaid julgustas kaldalt kuuma päikese eest sukelduma Karavani laul «Pärlipüüdja». Talisupluse üks vedajaid politseiteenistuja Ulvi Jukk rääkis, et eilne päikesepaisteline ilm oli harukordne ja meenutas, et samal kuupäeval on aastate eest tulnud talisuplejate tarvis jõest jääd lahti raiuda. Jukk ei teadnud täpselt öelda, kas talisuplusega alustati aastal 1995 või 1996, kuid igal aastal on distantsile lisatud meeter.