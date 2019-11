Restoran Hõlm pakub endiselt Tartu parimat toitu

Lisaks on Hõlm suutnud tõusta ka Eesti üldtabelis. Eesti kolmekümne parima restorani nimekirjas jagab Hõlm 15. kohta. Samapalju punkte kogusid ka Tallinnas asuvad restoranid Puri Á la Carte ja Fotografiska. Eelmisel aastal oli Hõlma koht üldtabelis 18.

«Suured tänud kõigile, kes meie meeskonnas on andnud oma panuse, et me saame pakkuda Tartu parima teeninduse ja toitlustusega restorani,» lausus Lydia hotelli juhataja Diana Timberg.