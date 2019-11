Kutsehariduskeskuses algas talvine õpilaste vastuvõtt

Teine uus eriala on turismivaldkonnast, kus avatakse turismisihtkoha arendaja ja turundaja õppekava. Õppima oodatakse turismivaldkonnas tegutsevaid inimesi, näiteks turismitalu, muuseumi või teemapargi töötajaid või turismivõrgustike eestvedajaid, kes sooviksid oma teenust arendada. Turismi juhtõpetaja Reeli Engelbrecht selgitas, et õppekava loomise taga on nii ettevõtjad kui ka OSKA raport, mis ütleb, et valdkonnas töötavad inimesed vajavad õpiampse ehk lühikesi ja sisukaid võimalusi erialaseks täiendamiseks. «Plaan on, et õppijad saaksid oma ettevõtmisest lähtuvalt praktilisi teadmisi ning kursuse lõpuks on neil realistlik arengu- ja turundusplaan ning paketid, mida pakkuda. Oleme planeerinud kolm kuni neli koolipäeva kuus ning osa teooriast kombineerime õppekäikudega, et õpe oleks võimalikult elulähedane,» selgitas Engelbrecht. Ta lisas, et juba õppekava koostamisel on kaasatud praktikuid, näiteks Liis Lainemäe Sibulateelt.