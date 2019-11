Hiilgav lend tõstis Treffneri kooli esimeseks

Eile avalikustas hariduse sihtasutus Innove eelmise õppeaasta riigieksamite tulemused ja tartlastel on põhjust rõõmustada: võrreldes üle-eelmise õppeaastaga paranesid Treffneri gümnasistide riigieksamite tulemused nii palju, et kool tõusis üleriigilises edetabelis esimesele kohale. Matemaatika riigieksami sooritasid kevadised koolilõpetajad niivõrd hästi, et positsioon paranes kaheksa koha võrra. Eesti keeles tegid Treffneri eksaminandid riigi parima tulemuse.