Eeloleval laupäeval tähistab Alatskivi lossis kümnendat sünnipäeva Sibulatee võrgustik, mille kutsusid 2009. aastal ellu kohalikud ettevõtjad, et turgutada Peipsi-äärset turismi ja meelitada sinna rohkem külalisi. Missioon on olnud edukas, raporteerib võrgustiku eestvedaja ja koordinaator Liis Lainemäe, kes on olnud Sibulatee toimimise juures selle loomisest saadik.