Muuseum näitab seksuaalsust üldiselt ja üksikasjalikult

Seksuaalsus on üks elu alustalasid. See paistab välja Tartu kunstimuuseumi viltuse maja kõigil kolmel korrusel, kus saab vaadata kolme uut näitust. Seintel on teoseid, millel on jäme peenis ja avatud vulva, enamasti on aga piltidel elurõõm kujutatud vähem üksikasjalisemalt.