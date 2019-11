Tartu kandideerib ligipääsetava linna auhinnale

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Euroopas kuue parima hulka jõudmine juba omaette saavutus, mis näitab, et Tartu praktikad on ka Euroopa tasandil olulised. «Meie jaoks on tähtis, et puuetega inimeste ja eakate tegemisi toetaks nii nende kodune keskkond kui ka linnaruum. Pingutame, et kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks algselt planeeritust suuremas mahus. Hästi toimib sooja toidu kojuvedu neile, kes seda soovivad. Tartus sõidavad madalapõhjalised linnaliinibussid ning puuetega inimeste vajadustele vastavaks on kohandatud sotsiaaltransporditeenust pakkuvad invabussid. Koostöös Dorpat Tervisega pakume eakatele kukkumise ennetusprogrammi ning töötame selle nimel, et avalikud asutused oleksid ligipääsetavad ka liikumisraskustega inimestele,» sõnas Lees. Ta lisas, et tiitlile kandideerimine loob juurde võimalusi teiste linnadega koostööks ning parimate praktikate jagamiseks.