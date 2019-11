Stepan Karja: kust üldse tasub kodanikul abi küsida?

Oktoobrikuu lõpp tõi Eestimaa kodudesse mõõtmatul määral ebameeldivaid uudiseid ja ebamugavaid olukordi, lausa ahastust ja ängi. Ning saime teada, et hätta jäämise korral on väga raske abi leida. Ja mis eriti kurvastab – paljudel juhtudel jääb abi saamata sel uskumatul põhjusel, et elanike abistamiseks loodud ametkondi on ülearu palju ja selle õige ülesleidmine võib osutuda väga keeruliseks, nii et appihüüd võib sumbuda põhjatus labürindis.

Umbes viis aastat tagasi leidsin meiliboksist erakordse efektiivsusega ravimi pakkumise. Ime küll, kes võis teada, et mu parema jala varvas vajab rohitsemist? Aga juba olin kuulnud libaravimite sokutamisest arvuti abil ja saatsin kirja ravimiametisse. Kiiresti tuli vastus: «Nimetatud ravim ei ole Eestis registreeritud, ja seega on tegu ebaseadusliku ravimiga, mida ei tohi müüa. Informeerime sellest ka tarbijakaitseametit.»

Nädal hiljem leidsin internetist sama ravimi reklaami. Kirjutasin seekord tarbijakaitsesse, et miks ikkagi levib eksitav jutt. Tarbijate kaitsjailt tuli vastus: «Meie ravimitega ei tegele. Peate pöörduma ravimiametisse.»

Loobusin tuuletallamisest.

Järgnenud aastatel on kahtlaste ravimite – selliste, mille toime uskumatult kiire ja tõhus ning tellida tuleb samal päeval, sest pakkujal on alles veel viimased topsid – reklaam muutunud peaaegu igapäevaseks.

Eilegi lugesin tundmatu nimega professori pakkumist: nädalaga on võimalik kaotada kehakaalu kuni 15 kg ja seejuures ei pea nälgima ega kannatama jojoefekti all. Seega sain järjekordse kinnituse, et libaravimite levitamist ei ole suutnud tõkestada ravimi- ega tarbijakaitseamet.

Või öeldakse passiivsuse põhjuseks: meie käed jäävad lühikeseks. Nii aastast aastasse. Ehk mõni traagiline juhtum sunniks riiki ametkondade töövaldkonnad täpsemini määratlema?

Ega jää muud üle kui imestada: kust ometi leiavad kuritegelikud sahkerdajad minu e-aadressi? Ühel päeval võibki tekkida mõte pöörduda... missuguse ametkonna poole? Novembri alguse Postimehe loost «Libaravimeid määritakse pähe võltsidentiteetide abil» (PM 1.11) lugesin, et sellist instantsi, mis kannatanu avalduse järel tingimata tegevusse astuks, on keeruline otsida.

Kui mõni aasta tagasi põrgatasid palli kaks ametkonda, siis nüüd justkui võiksid või koguni peaksid libaravimite ja identiteetide varguse asjus tegutsema andmekaitseinspektsioon, tervisekaitseamet, ravimiamet ning veterinaar- ja toiduamet. Ehk siiski ka tarbijakaitseamet?

Niisiis, kes neist kaitseb Eesti elanike huve kõige ägedamalt? Seda aga ei maksagi küsida, kui ükski nimetatud ametkondade esindajaist isegi ei nimeta võimalikke meetmeid, mida õiglustunde riivet tundnud isikud võiksid enda kaitseks taotleda. Tüüpvastusena jääb kõlama: ärge ostke ega tarbige teenust, kui see näib kahtlasena. Imelik küll – kui eeldada, et igaüks on suuteline ebasobiva ravimi, toidulisandi, nahahooldusvahendi või muu toote ära tundma ja selle tarbimisest hoiduma, milleks siis üldse on inimeste tervisekaitse ja toiduohutuse ametkonnad loodud?