Rootsi krimikirjanik Mattias Berg esineb Tartus

Põhjamaade kirjanduse nädal toimub novembris, aasta kõige pimedamal ajal, Põhjamaade raamatukogude ja põhjala ühingu eestvedamisel. Nädala eesmärk on tutvustada Põhjamaade kirjandust ja jutuvestmise traditsiooni. Põhjala ühingud Taanis, Norras ja Rootsis tähistavad oma 100. aastapäeva ja see on ka üks põhjusi, miks tänavuse kirjandusnädala teema on «Pidu põhjalas».