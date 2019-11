Kuigi rahvusülikool tähistab sajandat aastapäeva, on fotosid näitusel 101. «See üks on vaatega tulevikku,» selgitas «Nägusa nooruse» kuraator Külli Lupkin.

Kõigil, kes on viimase saja aasta jooksul õppinud Tartu ülikoolis, tasub sammud seada Eesti Rahva Muuseumisse, kuhu on rahvusülikooli sajanda aastapäeva puhul üles seatud fotonäitus, mille peategelased on eri aegade tudengid.