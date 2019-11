Maanteeamet loodab muudatustega sõidueksami pikki järjekordi lühendada

Kiivi ja Selge autokooli juhataja Madis Ütt ütles, et juba praegu läbivad õpilased autokoolis keskmiselt 35 sõidutundi, seega kohustusliku sõidutundide arvu suurendamine 30-le eksamijärjekordade probleemi ei lahenda.

Kuigi suvega on läbi saanud kõige soositum sõidueksamite sooritamise aeg, pole eksamijärjekorrad suurt lühenenud. Tartus tuleb praegu B-kategooria sõidueksamit oodata üle kahe kuu, teooriaeksamile pääseb umbes kahe nädalaga. Nüüd on maanteeamet asunud tegutsema, et probleem lahendada. Tartu kahe autokooli juhil kavandatavatesse muudatustesse suurt usku pole.