Tartu ülikooli ärinduse ja majandusteaduse erialade tipptase leidis kinnitust

Ülikooli majandusteaduskonna juhataja Kadri Ukrainski ütles, et see on suur rõõm ja tunnustus, mis ühtlasi kinnitab, et kogu teaduskonna pikaajalised püüdlused on vilja kandnud. «Eriti tore on olla kõrgel kohal ärinduse ja majandusteaduse ühendvaldkonnas – see on kogu maailmas küllaltki haruldane,» sõnas ta. «Meie arvates ongi see üks meie tugevaid külgi ning me näeme, et nende valdkondade sünergia nii õppes kui ka teaduses on Eesti jaoks ainuvõimalik lahendus. Avalikud arutelud näitavad ju, kui väga on Eestis vaja majandusinimesi, kes mõistavad majandust nii riigi kui ka ettevõtja vaatenurgast.»